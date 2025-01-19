Депутат Стенякина: бюджет готов к дополнительной индексации пенсий

Федеральный бюджет России готов к дополнительной индексации пенсий для граждан, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина.
С 2025 года страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров были проиндексированы на 7,3%. Кроме того, правительство может до 1 февраля принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год, который составил 2,22%. По данным Росстата, инфляция в стране в 2024 году достигла 9,52%.
Стенякина отметила, что рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны полностью готов к таким мерам. Она подчеркнула, что индексация страховых пенсий затронет порядка 40 миллионов российских пенсионеров.
Ранее стало известно, что российский кабмин планирует направить свыше 6 млрд рублей на выплаты пенсий в новых регионах страны. Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете.