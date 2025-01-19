«Должен переехать»: Экс-чемпион Bellator сделал прогноз на титульный бой Нурмагомедова и Двалишвили

Претендент на титул UFC в легчайшем весе из России Умар Нурмагомедов должен «переехать» чемпиона из Грузии Мераба Двалишвили в ударной составляющей. Как считает бывший обладатель пояса лиги Bellator Андрей Корешков, соперник брата легендарного Хабиба будет делать ставку на свою мощь и выносливость, особенно в партере.