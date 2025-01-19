Сибирячки рассказали всю правду о сборе мазута в Анапе

Ольга Савченко и Ирина Мошкина из Железногорска Красноярского края за событиями в Анапе наблюдали очень внимательно и быстро поняли: им надо туда. Потому что происходит что-то очень страшное, и надо помогать. С билетами накануне Нового года было непросто, но помогли земляки. И точно в такую же атмосферу поддержки и понимания они попали уже на месте. Но всё равно было жутко.
Марс какой-то…
"На дальний пляж станицы Благовещенская мы попали ближе к вечеру, — рассказывает Ольга. — Первое впечатление — это иная планета, Марс какой-то. Красный закат, чёрный от мазута песок, по которому ходят люди в белых комбинезонах, респираторах и очках. Много мешков с мазутом, которого мы сначала боялись. Перед тем как его собирать, надо было пить адсорбенты, и это тоже пугало.
Нас экипировали по полной программе, и обстановка там была самая доброжелательная: все на одной волне, все помогают друг другу. Станица небольшая, людей там живёт мало, но волонтёров старались и накормить, и подвезти, и даже массаж делали".
Никакой помощи на высшем уровне в таких крохотных станицах, говорят девушки, никто не ждёт. Основные силы, МЧС в том числе, брошены на центральные официальные пляжи. Но работа кипит и на таких диких, где также погибают птицы и где тот же слоёный пирог: мазут, песок, снова мазут.
Количество волонтёров с каждым днём прибывало. Такое впечатление, что ехали со всей страны. Рядом с железногорцами работала команда из Рязани — приехали всем офисом, 20 человек, на огромной фуре привезли квадроциклы, которые отлично передвигались по песчаным пляжам, сено — укреплять песчаные склоны, организовали лебёдки. Работала организованная команда, и это тоже помогало — знать, что рядом такие же, как ты.
«Гордость за таких ребят, вообще за всех, кто откликнулся и помогает, — продолжает рассказ подруги Ира. — Смотришь и понимаешь, что ничего нам не страшно, всё сможем и справимся. Кто-то приезжал поодиночке, кто-то списывался в соцсетях и ехал своей маленькой командой. Обычные люди из разных городов, которые поняли, что любая маленькая капелька их труда и помощи обязательно соберётся в большое дело и в большую помощь».
Немалым оказался вклад тех, кто буквально бомбардировал все возможные и невозможные инстанции обращениями и письмами. Ведь в самые первые дни ничего не происходило. Но когда люди поняли, насколько мазут токсичен, они сами начали его собирать, как могли и во что могли. Не было никакой техники и никакой методики.
Это наша общая беда.
Ольга и Ирина снимали жильё в Анапе, многие волонтёры, которых становилось всё больше, жили прямо возле места работы, зачастую — в неотапливаемых летних постройках. Работы, конечно, море. Помимо сбора мазута ловить по ночам и отмывать птиц, девушки и в этом приняли участие. Готовить для отмытых пернатых коробки, подписывать их с указанием введённых препаратов. И встречать тех, кто возвращается с пляжа, помогать раздеться, отмыться.
"Мазут везут на временные полигоны, — продолжает рассказывать Ольга. — При этом мы не видели, что где-то строятся постоянные. Что будет с этими временными, не станут ли они постоянными? Все ли нормы там соблюдаются? Что будет с теми кучами отработанных средств защиты? Их ведь тоже надо правильно утилизировать. Приезжала эколог из Москвы, она именно про это говорила. А ещё про мазут. Он сейчас опустился на дно, и там погибнет всё живое. О последствиях можно только догадываться. Считаю, что сейчас должны подключиться самые лучшие умы, должна работать самая лучшая техника, потому что это наша общая беда.
Считаем, что съездили не зря. И настроение стало лучше за эти десять дней, потому что увидели, сколько людей в итоге откликнулось и помогает. Кто чем может. Кто-то работает там, кто-то распространяет информацию, обращается в различные инстанции, собирает деньги, а они по-прежнему очень нужны. Самое главное — нельзя оставаться в стороне, каждый из нас должен хоть что-то сделать".