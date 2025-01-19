Сибирячки рассказали всю правду о сборе мазута в Анапе

"Мазут везут на временные полигоны, — продолжает рассказывать Ольга. — При этом мы не видели, что где-то строятся постоянные. Что будет с этими временными, не станут ли они постоянными? Все ли нормы там соблюдаются? Что будет с теми кучами отработанных средств защиты? Их ведь тоже надо правильно утилизировать. Приезжала эколог из Москвы, она именно про это говорила. А ещё про мазут. Он сейчас опустился на дно, и там погибнет всё живое. О последствиях можно только догадываться. Считаю, что сейчас должны подключиться самые лучшие умы, должна работать самая лучшая техника, потому что это наша общая беда.