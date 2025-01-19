Крещение Господне отмечает сегодня православный мир

В Евангелии от Матфея сказано, что после того, как Иоанн совершил обряд Крещения Иисуса, «отверзлись» небеса и на Иисуса снизошел Святой Дух в виде голубя. После все услышали голос Бога «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».