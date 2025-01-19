Крещение Господне отмечает сегодня православный мир

МИНСК, 19 янв — Sputnik. Один из главных праздников литургического года отмечает сегодня православная церковь — на 19 января всегда приходится праздник Крещения Господня, или Богоявление.
Накануне, в Крещенский сочельник, священники начали святить воду. Крещенская вода является святыней и называется «агиасмой».
19 января в храмах проходят торжественные богослужения, во время которых также совершается великий чин освящения воды.
Праздник Крещения является достаточно древним и тесно связан с одним из самых главных событий земной жизни Спасителя — крещением. Как следует из Евангелия, крестил 30-летнего Иисуса в реке Иордан пророк Иоанн Предтеча.
Праздник Крещения имеет еще одно название — Богоявление. Данное название связано с тем, что когда Иоанн Предтеча в реке Иордан, где ветхозаветные евреи совершали свои омовения, крестил Иисуса, произошло чудо — в облике голубя с небес сошел Святой Дух и глас с неба назвал Иисуса сыном.
В Евангелии от Матфея сказано, что после того, как Иоанн совершил обряд Крещения Иисуса, «отверзлись» небеса и на Иисуса снизошел Святой Дух в виде голубя. После все услышали голос Бога «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».
В день крещения Иисуса людям была явлена Святая Троица: Бог Отец (голос с неба) Бог Сын (крещенный Иисус) и Бог Дух Святой, который снизошел в виде голубя.
С этим событием связана традиция крещенских купаний в проруби. Для купаний на 19 января в руках и озерах вырезали лед в форме креста, такая прорубь называется иорданью в честь реки, в которой был крещен Иисус.
В народе верят, что купание в иордани на Крещение дает человеку очищающую для души и тела силу. Церковь не считает купание в проруби обязательным правилом, священник подчеркивают, что это дело добровольное.