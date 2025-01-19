Жители Хабаровского края могут пройти бесплатный медосмотр

Эти учреждения занимаются проведением профилактического медицинского осмотра, который может стать первым шагом к диспансеризации. Пациенту выдаются результаты обследований, которые затем можно обсудить с участковым терапевтом для последующего лечения. Врачи Центров здоровья проводят офтальмологические осмотры (оценка внутриглазного давления и остроты зрения), стоматологические осмотры, анализируют уровень холестерина и глюкозы в крови, исследуют состав тела с помощью аппарата, позволяющего не только фиксировать вес, но и анализировать структуру тела и многое другое. По итогам обследования врач-терапевт дает индивидуальные рекомендации пациенту по улучшению здоровья и план дальнейшей диагностики в участковой поликлинике.