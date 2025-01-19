Жители Хабаровского края могут пройти бесплатный медосмотр

Все больше жителей региона начинают уделять внимание состоянию своего здоровья и занимаются профилактикой заболеваний, что совпадает с целями нового национального проекта под названием «Продолжительная жизнь», пишет ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Провести бесплатное обследование можно по ОМС в Центрах здоровья, которые начали свою работу по всей стране.
Как сообщают в региональном Минздраве, в Хабаровске работают четыре Центра здоровья: для взрослого населения — при КДЦ «Вивея» и Городской поликлинике № 11, для детей — при Детской краевой клинической больнице им. Пиотровича и Детской краевой клинической поликлинике № 3. В Комсомольске-на-Амуре взрослые могут обследоваться в Центре здоровья при Территориальном консультативно-диагностическом центре и Городской больнице им. Шевчука. Для детей Центр действует при Детской городской больнице.
— Обычно люди, не имеющие серьезных заболеваний, уверены, что они здоровы. Однако, чтобы это утверждение было обосновано, нужны результаты обследований: необходимо не только полагаться на самочувствие, но и убедиться в отсутствии текущих и ближайших угроз или предрасположенностей к заболеваниям. Именно для этих целей и созданы Центры здоровья, — пояснил исполняющий обязанности заведующего Центром здоровья КДЦ «Вивея», врач-терапевт Александр Свинаренко.
Эти учреждения занимаются проведением профилактического медицинского осмотра, который может стать первым шагом к диспансеризации. Пациенту выдаются результаты обследований, которые затем можно обсудить с участковым терапевтом для последующего лечения. Врачи Центров здоровья проводят офтальмологические осмотры (оценка внутриглазного давления и остроты зрения), стоматологические осмотры, анализируют уровень холестерина и глюкозы в крови, исследуют состав тела с помощью аппарата, позволяющего не только фиксировать вес, но и анализировать структуру тела и многое другое. По итогам обследования врач-терапевт дает индивидуальные рекомендации пациенту по улучшению здоровья и план дальнейшей диагностики в участковой поликлинике.