Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ночном небе омичи смогут увидеть Парад планет

На небосклоне видны четыре из пяти планет, видимых невооруженным глазом.

Источник: Комсомольская правда

В эти дни омичи смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — Парад планет, когда все планеты Солнечной системы выстраиваются в одну линию.

Как пояснил директор Омского планетария Владимир Крупко, собственно классическим «Парадом» нынешнее явление назвать нельзя — планеты находятся в секторе 140 градусов, вместо необходимых 20—30. Тем не менее, вечером на небосклоне омичи могут увидеть практически все планеты Солнечной системы. Видны четыре из пяти планет, видимых невооруженным глазом. Скрыт только Меркурий, а Уран и Нептун всегда видны только в телескоп.

Полный Великий Парад планет, когда все восемь планет (напомним, Плутон уже не считается планетой) выстраиваются в одном секторе, бывает раз в 170 лет.