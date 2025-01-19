В ночном небе омичи смогут увидеть Парад планет

Как пояснил директор Омского планетария Владимир Крупко, собственно классическим «Парадом» нынешнее явление назвать нельзя — планеты находятся в секторе 140 градусов, вместо необходимых 20—30. Тем не менее, вечером на небосклоне омичи могут увидеть практически все планеты Солнечной системы. Видны четыре из пяти планет, видимых невооруженным глазом. Скрыт только Меркурий, а Уран и Нептун всегда видны только в телескоп.