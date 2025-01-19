Под Новосибирском разработали средство против вирусов на основе экстракта грибов

В основе разработки новосибирских ученых базидиальные грибы (базидиомицеты) — класс грибов, насчитывающий около 30 тыс. видов. Их главный признак в образовании в мицелии микроскопических структур — базидий, на которых потом образуются споры для размножения грибов. К базидиомицетам относятся трутовики, дождевики, шампиньоны, чага и многие другие. Как отмечают разработчики, лечебные свойства базидиальных грибов активно исследуются в последние годы, однако их противовирусные свойства изучены слабо.