Под Новосибирском разработали средство против вирусов на основе экстракта грибов

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Ученые центра вирусологии «Вектор» под Новосибирском разработали противовирусное средства на основе экстракта, полученного из измельченных грибов чаги, вешенки и трутовика. Это следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.
В основе разработки новосибирских ученых базидиальные грибы (базидиомицеты) — класс грибов, насчитывающий около 30 тыс. видов. Их главный признак в образовании в мицелии микроскопических структур — базидий, на которых потом образуются споры для размножения грибов. К базидиомицетам относятся трутовики, дождевики, шампиньоны, чага и многие другие. Как отмечают разработчики, лечебные свойства базидиальных грибов активно исследуются в последние годы, однако их противовирусные свойства изучены слабо.
«Изобретение относится к способу получения противовирусных средств на основе биологически активных веществ из [экстрактов] базидиальных грибов и может быть использовано в медицине и биотехнологической промышленности», — говорится в патенте.
Для получения экстрактов ученые измельчили части таких грибов как чага, вешенка и трутовик бугристый. Биомассу каждого гриба смешали с нагретой водой до 90−100 градусов Цельсия в разном соотношении. После этого, ученые провели экстракцию полученного раствора: жидкую часть отделили от осадка с помощью центрифуги и фильтрования. В итоговое противовирусное средства на основе экстрактов была также добавлена вода и этиловый спирт.
Для тестирования противовирусного средства ученые подготовили сразу несколько образцов вещества, где пропорции экстракта вешенки и чаги отличались. Образцы показали противовирусную активность против ВИЧ, коронавирусной инфекции и вирусов гриппа А. «Изобретение обеспечивает расширение арсенала средств, обладающих ингибирующим действием в отношении патогенных вирусов человека и животных», — отмечают разработчики.