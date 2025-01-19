Цены в аптеках в 2025 году будут расти быстрее инфляции — экономист

Такой прогноз озвучил доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказал эксперт, согласно последним данным Росстата, средний рост цен на лекарства в России в 2024 году составил 12%, что немного выше годовой инфляции по состоянию на начало декабря прошлого года в 9,07%, пишет «Газета.ру». Тенденция роста цен, как считает специалист, вероятно, продолжится и в 2025 году.
Согласно его расчётам, в случае, если уровень инфляции в начале 2025 года будет находиться на текущем уровне в районе 9%, то рост цен на лекарства может дойти до 13%. Если же инфляция в течение года снизится до 4−4,5% в соответствии с базовым прогнозом Центрального банка, то подорожание лекарств может опуститься до 7%.
Ранее стало известно о том, что в феврале 2025 года в России могут на 10−15% вырасти цены на популярные продукты, такие как хлеб, молоко, овощи, фрукты и мясо.