Цены в аптеках в 2025 году будут расти быстрее инфляции — экономист

Согласно его расчётам, в случае, если уровень инфляции в начале 2025 года будет находиться на текущем уровне в районе 9%, то рост цен на лекарства может дойти до 13%. Если же инфляция в течение года снизится до 4−4,5% в соответствии с базовым прогнозом Центрального банка, то подорожание лекарств может опуститься до 7%.