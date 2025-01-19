В Башкирии более 20 тысяч человек окунулись в крещенские купели.

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В Башкирии на праздник Крещения Господня 20694 человека окунулись в ледяную воду. Такие данные на 7.00 предоставили в региональном управлении МЧС.
Сотрудники МЧС России продолжают обеспечивать безопасность в местах проведения крещенских купаний.
В 108 объектах Русской православной церкви, которые находились на контроле сотрудников МЧС России, происшествий не зарегистрировано, в местах окунания жителей, происшествий также не произошло.
«Все проходит безопасно и организованно. На каждой купели дежурят спасатели, сотрудники МЧС России, медики, полицейские и представители администраций, готовые прийти на помощь в любой момент», — отметили в ведомстве.