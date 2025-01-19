С начала года в Хабаровском крае родилось 372 новорожденных

В городе Комсомольск-на-Амуре было зафиксировано первое в 2025 году рождение в Хабаровском крае, сообщает ИА AmurmMedia со ссылкой на правительственное управление по вопросам ЗАГС и архивов Хабаровского края.
Родившаяся девочка получила имя Валерия, она стала пионером среди детей, чье рождение зафиксировано в регионе в наступившем году.
Оформление рождения произошло в рамках государственной инициативы суперсервис «Рождение ребенка». Актовая запись выполнена Отделением ЗАГС Ленинского района города Комсомольск-на-Амуре 3 января в 8:30 утра.
Стоит добавить, что в первой половине января в Хабаровском крае было зарегистрировано в общей сложности 372 новорожденных.