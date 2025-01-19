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С начала года в Хабаровском крае родилось 372 новорожденных

Первой в 2025 году на свет появилась девочка.

Источник: AmurMedia

В городе Комсомольск-на-Амуре было зафиксировано первое в 2025 году рождение в Хабаровском крае, сообщает ИА AmurmMedia со ссылкой на правительственное управление по вопросам ЗАГС и архивов Хабаровского края.

Родившаяся девочка получила имя Валерия, она стала пионером среди детей, чье рождение зафиксировано в регионе в наступившем году.

Оформление рождения произошло в рамках государственной инициативы суперсервис «Рождение ребенка». Актовая запись выполнена Отделением ЗАГС Ленинского района города Комсомольск-на-Амуре 3 января в 8:30 утра.

Стоит добавить, что в первой половине января в Хабаровском крае было зарегистрировано в общей сложности 372 новорожденных.