«Амурские Тигрицы» в Анапе обыграли местное «Динамо»

Хабаровчанки на протяжении всей игры чувствовали себя уверенно в отличие от предыдущего матча и первую партию забрали со счетом 17:25. Второй сет дался чуть сложнее. Судя по всему, тренерский штаб «Динамо-Анапа», а это хозяева тура, серьезно поработал с командой, однако, и во втором игровом отрезке «тигрицы» оказалась сильнее — 21:25.