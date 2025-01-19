«Амурские Тигрицы» в Анапе обыграли местное «Динамо»

В Анапе прошел третий день Чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А». Местное «Динамо» принимало «Амурских Тигриц», которым уступили, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровчанки на протяжении всей игры чувствовали себя уверенно в отличие от предыдущего матча и первую партию забрали со счетом 17:25. Второй сет дался чуть сложнее. Судя по всему, тренерский штаб «Динамо-Анапа», а это хозяева тура, серьезно поработал с командой, однако, и во втором игровом отрезке «тигрицы» оказалась сильнее — 21:25.
В третьем игровом отрезке «тигрицы» не стали «тянуть кота хвост», а просто разгромили хозяек тура со счетом 14:25, и, таким образом, забрали чистую победу — 3:0 в Анапе.
— Всех с победой! Все девочки молодцы, выполнили установку, играли самоотверженно, старались минимизировать ошибки. Были проблемы с подачей, но в нужный момент исправляли, усиливали. Всем девочкам спасибо за игру, болельщикам — за поддержку, — сказал после матча связующий «Амурских Тигриц» Ирина Лобанова.
Завершающий матч восьмого тура Чемпионата России состоится 19 декабря, соперницами «Амурских Тигриц» выступит команда «Уфимочка».