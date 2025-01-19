В Красноярском крае за сутки потушили 12 пожаров, из них треть — это загоревшийся мусор. Об этом сегодня, 19 января, сообщили в региональном МЧС.
Так, в Лесосибирске сгорел жилой дом на площади 100 «квадратов». Его тушили 17 спасателей и шесть единиц техники. К счастью, пострадавших нет. Предварительная причина возгорания — нарушения при эксплуатации печи.
Сотрудники ведомства убедительно просят жителей следить за состоянием электропроводки и печного отопления.
Ранее мы писали, что в Октябрьском районе Красноярска коммунальные службы засыпали песком большую стихийную горку, с которой дети скатывались на дорогу.