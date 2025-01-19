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В Красноярском крае за сутки потушили 12 пожаров

В Лесосибирске сгорел жилой дом на площади 100 квадратных метров.

Источник: МЧС РФ

В Красноярском крае за сутки потушили 12 пожаров, из них треть — это загоревшийся мусор. Об этом сегодня, 19 января, сообщили в региональном МЧС.

Так, в Лесосибирске сгорел жилой дом на площади 100 «квадратов». Его тушили 17 спасателей и шесть единиц техники. К счастью, пострадавших нет. Предварительная причина возгорания — нарушения при эксплуатации печи.

Сотрудники ведомства убедительно просят жителей следить за состоянием электропроводки и печного отопления.

Ранее мы писали, что в Октябрьском районе Красноярска коммунальные службы засыпали песком большую стихийную горку, с которой дети скатывались на дорогу.

пожары