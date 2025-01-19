Боец из Ольхонского района погиб в зоне СВО

Боец из Ольхонского района Алексей Тыхеев погиб в зоне проведения специальной военной операции. Ему был 41 год. О гибели военнослужащего в соцсетях рассказал мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев.
— Администрация Ольхонского района и районная Дума выражают искренние, глубокие соболезнования родным и близким Тыхеева Алексея Андреевича. Пусть все бойцы, участвующие в специальной военной операции, вернутся домой с Победой! Память о каждом погибшем мы навсегда сохраним в наших сердцах, — говорится в сообщении.
Алексей Тыхеев родился 31 октября 1983 года в деревне Анга Ольхонского района. В 2000 году был призван в ряды Российской Армии. Срочную службу проходил в Военно-Морском флоте РФ на атомной подводной лодке. Через три года заключил контракт на прохождение службы в составе экипажа атомной подводной лодки на Тихоокеанском флоте, также он служил в Новосибирске в звании прапорщика. После завершения службы Алексей Андреевич проживал в Республике Бурятия. Работал охранником в Ведомственной охране Железнодорожного транспорта.
В 2020 году Алексей Андреевич вернулся на малую Родину, занялся личным подсобным хозяйством. В зону СВО мужчина отправился в сентябре 2022 года после объявления о проведении частичной мобилизации. Был назначен командиром танкового экипажа, ему присвоено звание старшего прапорщика. Алексей Тыхеев погиб 20 декабря 2024 года, исполняя свой воинский долг. У него остались сын, семья брата, большая родня.