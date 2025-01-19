Боец из Ольхонского района погиб в зоне СВО

Алексей Тыхеев родился 31 октября 1983 года в деревне Анга Ольхонского района. В 2000 году был призван в ряды Российской Армии. Срочную службу проходил в Военно-Морском флоте РФ на атомной подводной лодке. Через три года заключил контракт на прохождение службы в составе экипажа атомной подводной лодки на Тихоокеанском флоте, также он служил в Новосибирске в звании прапорщика. После завершения службы Алексей Андреевич проживал в Республике Бурятия. Работал охранником в Ведомственной охране Железнодорожного транспорта.