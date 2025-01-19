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Крещение в Челябинской области будет без морозов

В воскресенье, 19 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в региональном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +3° 3 м/с 87% 753 мм рт. ст. +7°
Источник: Pchela.News

Сегодня днём столбики термометров покажут от −4 до −9 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью 3−8 м/с и порывами до 11 м/с. В ночь на понедельник похолодает до −7…-12. Местами может пройти небольшой снег.

В Челябинске сегодня будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днём составит от −6 до −8 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью 3−8 м/с. В ночь на понедельник температура опустится до −10…-12 и пойдёт снег.

На водоёмах Челябинской области к празднику Крещения Господня оборудовали 51 купель, в том числе пять в областном центре. Узнать их адреса можно здесь. Как правильно погружаться в холодную воду и кому это противопоказано, — на эти и другие вопросы ранее ответили специалисты.