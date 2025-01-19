Крещение в Челябинской области будет без морозов

На водоёмах Челябинской области к празднику Крещения Господня оборудовали 51 купель, в том числе пять в областном центре. Узнать их адреса можно здесь. Как правильно погружаться в холодную воду и кому это противопоказано, — на эти и другие вопросы ранее ответили специалисты.