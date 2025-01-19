С завтрашнего дня в Омской области возможны перебои с теле- радиовещанием

Омский филиал РТС объявил о времени проведения ближайших профилактических работ на станциях в Омской области. Они начнутся уже завтра, 20 января. Из-за этого возможны кратковременные отключения трансляции каналов РТС-1 и РТС-2. Время проведения работ указано московское.
Так, 20 января, с 05:00 до 14:00 перебои в трансляции возможны в Омске. 21 января с 05: до 14:00 — в Екатеринославке. 22 января с 08:00 до 14:00 — в Вольном. В то же время 23 января — в Полтавке.
На станции Шербакуля профилактические работы пройдут 24 января с 06:00 до 12:00. Там, помимо отключения каналов РТС-1 и РТС-2, возможны перебои в работе «Радио России».