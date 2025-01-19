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Метеорологи Башкирии пообещали гололед, морозы и снежные заносы

В Башкирию придут морозы до −22 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Башгидрометцентре передали прогноз погоды на ближайшие три дня. По информации метеорологов, 19, 20 и 21 января ожидают снежные заносы, гололедицу, а также понижение температуры до −22 градусов.

19 января в регион придет небольшой снег, гололед и умеренный ветер. Температура воздуха днем составит −2,-7°.

В понедельник, 20 января, пообещали снежные заносы, накаты и гололедицу. Температура воздуха ночью -будет 4,-9°, днем −1,-6°.

Во вторник, 21 января спрогнозировали снежные заносы, накаты, гололедицу и умеренный ветер. Температура воздуха ночью и днем понизится до −7,-12°, к вечеру — до −17,-22°.

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