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На следующей неделе в Башкирии похолодает до −20°C

В ближайшие дни в республике ожидается переменчивая погода.

Сейчас в Ричмонде: +4° 0 м/с 87% 753 мм рт. ст. +5°
Источник: Агентство «Москва»

По прогнозам синоптиков неделя в Башкирии начнется с похолодания до −20°C.

В воскресенье, 19 января прогнозируется облачная погода с температурой воздуха днем около −6°C, ночью −4°C. Временами снег, ветер 5−6 м/с.

20 января, в течение всего дня ожидается небольшой снег или метель. Днем температура повысится до −2°C, ночью опустится до −7°C. Порывы ветра 4−6 м/с.

Во вторник, 21 января ожидается сильное похолодание. Днем столбик термометра покажет около −12°C, ночью похолодает до −20°C. Ветер северо-западный 5−6 м/с, облачно с небольшими пояснениями днем.