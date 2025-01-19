На следующей неделе в Башкирии похолодает до −20°C

По прогнозам синоптиков неделя в Башкирии начнется с похолодания до −20°C.
В воскресенье, 19 января прогнозируется облачная погода с температурой воздуха днем около −6°C, ночью −4°C. Временами снег, ветер 5−6 м/с.
20 января, в течение всего дня ожидается небольшой снег или метель. Днем температура повысится до −2°C, ночью опустится до −7°C. Порывы ветра 4−6 м/с.
Во вторник, 21 января ожидается сильное похолодание. Днем столбик термометра покажет около −12°C, ночью похолодает до −20°C. Ветер северо-западный 5−6 м/с, облачно с небольшими пояснениями днем.