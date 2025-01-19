В Большереченском музее сделали туристическую карту Омской области

Сотрудники большереченского музея-заповедника «Старина Сибирская» изготовили необычную карту Омской области. На нее нанесены исключительно туристические места Омской области. Каждый объект обозначен глиняной фигурной, передающей специфику конкретного места.
Как рассказал заведующий отделом сохранения, изучения и демонстрации традиционных ремесел Олег Поляков газете «Наша иртышская правда», над картой больше месяца трудился весь отдел. Составлялся список объектов, а затем находились картинки, по которым создавались образы. Большинство фигурок вылепила из глины методист Лариса Алёшкина.
К примеру, на карте есть старинная Тара, озеро Эбейты, село Серебряное. Необычная карта для туристов представлена в «Визит-центре» Большеречья.