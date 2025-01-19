В Большереченском музее сделали туристическую карту Омской области

Как рассказал заведующий отделом сохранения, изучения и демонстрации традиционных ремесел Олег Поляков газете «Наша иртышская правда», над картой больше месяца трудился весь отдел. Составлялся список объектов, а затем находились картинки, по которым создавались образы. Большинство фигурок вылепила из глины методист Лариса Алёшкина.