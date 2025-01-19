Платформа аэроэкспресса может появиться на станции метро «Пролетарская» в Минске, сообщает платформа недвижимости Realt.by со ссылкой на газету «Минский курьер».
Так, главный инженер предприятия «Минскметропроект» Георгий Протасов сообщил, что есть идея перемещения пассажиров в Национальный аэропорт «Минск» посредством метро. И некоторые шаги в данном направлении сделаны институтом «Белжелдорпроект».
— Вместе с ними мы («Минскметропроект». — Ред.) разрабатывали проект реконструкции подземного пешеходного перехода на станции «Пролетарская» для выхода на платформу аэроэкспресса.
Таким образом, можно понять, что один из вариантов проезда до аэропорта из Минска может стать аэроэкспресс, пересесть на который можно будет со станции метро «Пролетарская», расположенной на красной ветке. Именно там находится железнодорожная станция «Минск-Восточный».
Ранее, к слову, звучала идея того, чтобы из Минска в аэропорт запустить поезд, если минчане одобрят проект. Маршрут был указан такой: Минск — Городище — Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» — Национальный аэропорт «Минск». А еще в Минтрансе рассказывали, какой будет железная дорога к Национальному аэропорту.
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