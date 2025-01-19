Платформа аэроэкспресса может появиться на станции метро «Пролетарская» в Минске

Таким образом, можно понять, что один из вариантов проезда до аэропорта из Минска может стать аэроэкспресс, пересесть на который можно будет со станции метро «Пролетарская», расположенной на красной ветке. Именно там находится железнодорожная станция «Минск-Восточный».