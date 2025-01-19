МЧС отчиталось о мерах по подготовке к паводковому сезону в Казахстане

«Укреплены и спрямлены русла 12 км паводкоопасных рек. Также очищены 270 водопропускных труб под автомобильными дорогами и 832 под железнодорожными путями. Из русел рек вывезено 16 тонн мусора с участка длиной 2,3 км. Возведены пять защитных дамб общей протяженностью 7,9 км и построены два автодорожных моста. Для мониторинга паводковой ситуации установлены 42 гидропоста. Также регулярно проводятся аэровизуальные и наземные обследования потенциально опасных участков. В подготовку вовлечены силы и средства ДЧС, включая технику для эвакуации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Создаются запасы продовольствия, медикаментов и топлива для работы в зонах ЧС. Также планируется укрепление берегов рек и строительство новых дамб. В 12 водохранилищах установлены системы оповещения», — сказано в сообщении.