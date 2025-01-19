МЧС отчиталось о мерах по подготовке к паводковому сезону в Казахстане

«На текущий момент проведена корректировка паводкоопасных участков и населенных пунктов. В рамках подготовки к паводковому периоду активно реализуются проекты, направленные на укрепление инфраструктуры и снижение рисков. Основными мероприятиями являются строительство и укрепление защитных дамб и валов, устройство водоотводных каналов и арыков, а также ремонт водопропускных сооружений и системы ливневой канализации», — говорится в сообщении.
По данным, в Алматинской области уже завершено строительство и ремонт 77 км арычной системы, а также механическая очистка 79 км водоотводных каналов.
«Укреплены и спрямлены русла 12 км паводкоопасных рек. Также очищены 270 водопропускных труб под автомобильными дорогами и 832 под железнодорожными путями. Из русел рек вывезено 16 тонн мусора с участка длиной 2,3 км. Возведены пять защитных дамб общей протяженностью 7,9 км и построены два автодорожных моста. Для мониторинга паводковой ситуации установлены 42 гидропоста. Также регулярно проводятся аэровизуальные и наземные обследования потенциально опасных участков. В подготовку вовлечены силы и средства ДЧС, включая технику для эвакуации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Создаются запасы продовольствия, медикаментов и топлива для работы в зонах ЧС. Также планируется укрепление берегов рек и строительство новых дамб. В 12 водохранилищах установлены системы оповещения», — сказано в сообщении.
В Астане, по информации, в Байконуре очищено 210 погонных м арычно-лотковой системы от снега и льда. С начала зимы коммунальные службы вывезли более 500 тыс. кубометров снега.
Отмечается, что в Атырауской области работы по укреплению дамбы продолжаются на реках Жем и Құрсай в Жылыойском районе.
«В Кокшетау на базе СПЧ-2 прошел смотр готовности личного состава и техники гарнизона, которые будут задействованы в паводковый период. Временно исполняющий обязанности начальника ДЧС Акмолинской области Бакытжан Алашов, проверил готовность сил для ликвидации ЧС. Кокшетауские спасатели оснащены двумя переносными насосными станциями, включая ПНС-500, установленную на автомобиле КАМАЗ. Эта станция может откачивать до 500 литров воды в секунду, что позволяет эффективно справляться с паводками, тушением крупных пожаров и осушением водоемов», — дополняется в сообщении.
Указывается, что подготовка к паводковому периоду продолжается и находится под постоянным контролем.