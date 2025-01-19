30 лет назад российские войска подняли Андреевский флаг над «дворцом» Джохара Дудаева

«Когда мы чистили вместе с морпехами здания перед Совмином… Днем мы приметили один подвал, где чечены кучкуются и пьянствуют. Мы не стали врываться с ковбойской стрельбой. Просто расставили заряды пластида, рванули и засыпали их. Так они подняли такой вой в эфире: мол, погибаем! После чего дудаевцы из всех окрестных домов удрали сами. Нам и чистить их не пришлось», — вспоминал майор Александр Скобенников из 45-го полка спецназа ВДВ.