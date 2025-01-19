В Жамбылской области открылась новая амбулатория

В частности, здесь есть устройство для измерения сердечного ритма, электронный аквадистиллятор, объемный инфузионный насос, хирургический электрический насос, одно-канальный аппарат для ультразвуковой терапии, двухканальный магнитотерапевтический аппарат и другое оснащение.