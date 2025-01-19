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В Жамбылской области открылась новая амбулатория

В селе им. Р. Сабденова Т. Рысқуловского района Жамбылской области открыта врачебная амбулатория Акбулак, передает DKnews.kz.

Это третье медицинское учреждение, построенное в Т. Рысқуловском районе за последние годы, которое стало доступно для жителей.

В новой амбулатории можно получить консультации врача, пройти лечебные процедуры, консультации акушера, массаж, а также сдать различные медицинские анализы.

Общее количество зарегистрированных жителей, обслуживаемых в данной амбулатории, составляет 2237 человек.

Медицинское учреждение, в котором работает 14 сотрудников, оснащено необходимым оборудованием для оказания амбулаторной и первичной медицинской помощи.

В частности, здесь есть устройство для измерения сердечного ритма, электронный аквадистиллятор, объемный инфузионный насос, хирургический электрический насос, одно-канальный аппарат для ультразвуковой терапии, двухканальный магнитотерапевтический аппарат и другое оснащение.

медицина