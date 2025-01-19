В Караганде очищают реку Большую Букпу

После его завершения парковые озёра будут наполняться чистой водой. В этом году на территории Центрального парка должны построить локальные очистные сооружения.
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев с выездом на место провёл совещание по дальнейшей реализации проекта.
Проект по санации Большой Букпы переходящий. Полностью завершить его должны в этом году.
Общая протяжённость Большой Букпы — 17 километров. Санация проводится по всему руслу: от начала реки у границ участка шахты имени Костенко до впадения в реку Сокыр. Помимо очистки от ила, мусора и зарослей, предусмотрено дноуглубление и расширение.
В парковой зоне участок реки составляет почти 2,5 километра. Главе региона доложили, что в прошлом году занимались очисткой подземного коллектора. Он был очень сильно забит мусором и илом. Грязевую массу приходилось вытаскивать вручную. Кроме того, установили смотровые люки.
— По проекту локальные очистные сооружения должны работать 14 дней в весеннее половодье. За этот период в парковое озеро поступит порядка 168 кубов чистой воды. Это только третья часть воды в озере. Сейчас уровень воды в первом озере понизился, и она не попадает во второе и третье озёра. Если мы сделаем ЛОС с напорной подачей воды, то и в летний период можно дать воду дальше. Увеличится объём чистой воды, поступающей в озёра. Это улучшит их экологию, — пояснил начальник участка ТОО «Гидро құрылыс» Нуралы Калиев.
Аким области вместе с представителями подрядчиков выехал и на участок реки на окраине Михайловки, где очистили русло.
— Сегодня мы проинспектировали работы по очистке русла реки Большой Букпы. Уже два года активно этим занимаемся. Жители поднимали вопрос. Посмотрели место для дислокации локальных очистных сооружений. Это необходимо для того, чтобы очищать воды, которые будут поступать в парковые озёра. Обсудили состояние озёр в парке. В прошлом году начали очистку от ила, в этом году работа будет продолжена. Есть план городского акимата, — сказал Ермаганбет Булекпаев.