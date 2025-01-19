В Караганде очищают реку Большую Букпу

— По проекту локальные очистные сооружения должны работать 14 дней в весеннее половодье. За этот период в парковое озеро поступит порядка 168 кубов чистой воды. Это только третья часть воды в озере. Сейчас уровень воды в первом озере понизился, и она не попадает во второе и третье озёра. Если мы сделаем ЛОС с напорной подачей воды, то и в летний период можно дать воду дальше. Увеличится объём чистой воды, поступающей в озёра. Это улучшит их экологию, — пояснил начальник участка ТОО «Гидро құрылыс» Нуралы Калиев.