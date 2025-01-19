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МЧС: более 5000 жителей Иркутской области уже окунулись в крещенских иорданях

В ночное и утреннее время происшествий на иорданях не зарегистрировано.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области обряд купания уже совершили более 5000 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

— В ночное время и в утренние часы происшествий на иорданях не зарегистрировано, — говорится в сообщении.

Спасатели будут дежурить на официально организованных купелях до самого закрытия. Кроме того, патрульные группы проводят проверку в тех местах, где жители региона самостоятельно организуют проруби.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшетском районе частично восстановлено движение на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» после крупного ДТП с участием трех большегрузов. В результате столкновения фур погибли два человека. Сейчас на месте происшествия организовано реверсивное движение.