В Омске ищут нарушителей, сваливающих снег у объездной дороги возле «Континента»

Возле объездной дороги у «Континента» появилась огромная несанкционированная свалка снега, которая к тому же постоянно растет. На нарушения омичи пожаловались в соцсетях.
На обращение отреагировали в мэрии. Как сообщили в администрации, по таким обращениям департамент контроля неоднократно проводил выездные проверки, однако поймать нарушителей на месте не удалось.
С призывом о помощи в их поимке мэрия обратилась к омичам. Если вы станете очевидцем незаконной свалки снега, факт нарушения нужно заснять на фото и видео и прислать в мэрию по электронной почте dkr@admomsk.ru.
На этот же адрес принимаются и сообщения о других аналогичных нарушениях.