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В Омске ищут нарушителей, сваливающих снег у объездной дороги возле «Континента»

Мэрия Омска призвала омичей фиксировать такие факты на видео и фото.

Источник: Комсомольская правда

Возле объездной дороги у «Континента» появилась огромная несанкционированная свалка снега, которая к тому же постоянно растет. На нарушения омичи пожаловались в соцсетях.

На обращение отреагировали в мэрии. Как сообщили в администрации, по таким обращениям департамент контроля неоднократно проводил выездные проверки, однако поймать нарушителей на месте не удалось.

С призывом о помощи в их поимке мэрия обратилась к омичам. Если вы станете очевидцем незаконной свалки снега, факт нарушения нужно заснять на фото и видео и прислать в мэрию по электронной почте dkr@admomsk.ru.

На этот же адрес принимаются и сообщения о других аналогичных нарушениях.