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Стала известна дата начала ремонта еще одного моста в Омске

Комсомольский мост перекроют для движения полностью.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Омска назвали точную дату начала ремонта Комсомолького моста. Напомним, его планировали начать в этом году, но ремонт было решено перенести — сейчас из-за проведения ремонтных работ ограничено движение на мосту у Телецентра.

Как сообщили в администрации Омска, на ремонт Комсомольский мост закроют в октябре 2026 года. При этом движение как для транспорта, так и для пешеходов будет полностью перекрыто.

«Сооружение практически полностью разберут — проектом предусмотрена полная замена железобетонных балок пролета моста и всей плиты», — приводит данные мэрии сайт NGS55.RU.

До начала ремонта моста в мэрии проведут математическое моделирование транспортных потоков, все действующие маршруты пассажирского транспорта планируют откорректировать, но сохранить.