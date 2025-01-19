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Дорога от Каскелена до Алматы станет восьмиполосной

Дорогу от Каскелена до Алматы расширят до восьми полос с пятью транспортными эстакадами (разворотная подкова). Об этом сообщил министр транспорта Марат Карабаева в ходе рабочей поездки в Алматы.

Источник: Министерство транспорта

Работа ведется в рамках поручения Главы государства по развитию Алматинской агломерации, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта.

Работы будут проведены в два этапа. Первым этапом охватят участок от БАКАДа до Каскеленского путепровода, вторым — от Каскеленского путепровода до поворота на поселок Айтей. Работы по проектированию начаты.

Ожидается, что данная мера позволит улучшить транспортное сообщение и сократить время в пути. Пропускная способность на этом участке увеличится с 60 тысяч машин до 90 тысяч автомобилей в сутки, — отметили в ведомстве.

Ожидается, расширение дороги проведет к снижению пробок. Для повышения безопасности движения как для автомобилистов, так и для пешеходов, специалистами будет построено 12 надземных пешеходных перехода.