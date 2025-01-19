Дорога от Каскелена до Алматы станет восьмиполосной

Работа ведется в рамках поручения Главы государства по развитию Алматинской агломерации, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта.
Работы будут проведены в два этапа. Первым этапом охватят участок от БАКАДа до Каскеленского путепровода, вторым — от Каскеленского путепровода до поворота на поселок Айтей. Работы по проектированию начаты.
Ожидается, что данная мера позволит улучшить транспортное сообщение и сократить время в пути. Пропускная способность на этом участке увеличится с 60 тысяч машин до 90 тысяч автомобилей в сутки, — отметили в ведомстве.
Ожидается, расширение дороги проведет к снижению пробок. Для повышения безопасности движения как для автомобилистов, так и для пешеходов, специалистами будет построено 12 надземных пешеходных перехода.