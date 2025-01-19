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Почти 21 тысяча жителей Башкирии окунулись в ледяную воду в Крещение

В местах окунания жителей происшествий не зарегистрировано.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии более 20 тысяч человек окунулись в ледяную воду во время Крещения. Об этом рассказали в МЧС республики.

По данным ведомства, православный обряд совершили к 7:00 20 694 человека. Происшествий и пострадавших в местах для окунания не зафиксировано.

В министерстве напомнили, что на каждой купели продолжат дежурить сотрудники МЧС России, спасатели, медики, полицейские и представители администраций.

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