Почти 21 тысяча жителей Башкирии окунулись в ледяную воду в Крещение

В Башкирии более 20 тысяч человек окунулись в ледяную воду во время Крещения. Об этом рассказали в МЧС республики.
По данным ведомства, православный обряд совершили к 7:00 20 694 человека. Происшествий и пострадавших в местах для окунания не зафиксировано.
В министерстве напомнили, что на каждой купели продолжат дежурить сотрудники МЧС России, спасатели, медики, полицейские и представители администраций.
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