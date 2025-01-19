В воскресенье синоптики прогнозируют в Ростове до +2, мокрый снег и ветер

Тем временем в Ростовской области синоптики также прогнозируют облачную погоду. Здесь также вероятны небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами мокрый снег может налипать на провода и деревья, образовывать на морозе голодед. А дороги в отдельных районах скует гололедица. Ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью 9 — 14 метров в секунду. Столбики термометров днем покажут от −2 до +3 градусов.