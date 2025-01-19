В воскресенье синоптики прогнозируют в Ростове до +2, мокрый снег и ветер

В воскресенье, 19 января, в Ростове-на-Дону крещенских морозов не ожидается. Зато будет снег с дождем и сильный ветер. Об этом сообщают синоптики Ростовского гидрометцентра.
Так, в Ростове-на-Дону по прогнозу будет облачно с прояснениями. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а на дорогах утром — гололедица. Западный и северо-западный ветер усилится в дневные часы до 9 — 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 0 до +2.
Тем временем в Ростовской области синоптики также прогнозируют облачную погоду. Здесь также вероятны небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами мокрый снег может налипать на провода и деревья, образовывать на морозе голодед. А дороги в отдельных районах скует гололедица. Ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью 9 — 14 метров в секунду. Столбики термометров днем покажут от −2 до +3 градусов.