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В Екатеринбурге скончался известный ученый и врач

Легендарный врач Виктор Борзунов умер на 91-м году жизни.

Источник: соцсети

В Екатеринбурге 18 января умер известный врач и ученые Виктор Борзунов, которому было 90 лет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 1994 по 2014 годы ученый заведовал кафедрой инфекционных заболеваний Уральского государственного медицинского университета, специалисты которой занимались социально-значимыми заболеваниями.

Доктор наук Виктор Борзунов — автор более 400 научных работ, научный руководитель 16 кандидатских диссертаций. Ученый внес несколько значимых предложений по улучшению процесса диагностики инфекций, а также был соавтором пяти патентов на изобретения.

Легендарный врач изучал инфекции социального характера и тех, которые сопровождают наркоманию — гепатиты, туберкулез, ВИЧ, инфекции, передающиеся половым путем.