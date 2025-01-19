Лукашенко обратился к белорусским спасателям, сказав про готовность номер один

Еще глава республики обратил внимание на высокий профессионализм белорусских спасателей. Заметил, что о нем свидетельствует оказываемая ими эффективная помощь зарубежным коллегам. Когда белорусских спасателей задействуют, в том числе, при ликвидациях масштабных лесных пожаров, иных стихийных бедствий. Лукашенко добавил, что спасатели Беларуси ежегодно оказывают помощь за рубежом и тем самым укрепляют международный престиж и авторитет страны.