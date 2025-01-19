Лукашенко обратился к белорусским спасателям, сказав про готовность номер один

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским спасателям, сообщила пресс-служба президента.
Так, 19 января глава Беларуси направил спасателям поздравление с профессиональным праздником — Днем спасателя. При этом Александр Лукашенко сказал про первостепенную готовность спасательной службы.
— Ежемесячно, находясь в готовности номер один, белорусские спасатели даже в самых сложных ситуациях действуют смело, решительно и результативно, спасая жизни людей и минимизируя ущерб, — заметил он.
Также, белорусский лидер оценил подготовку личного состава МЧС, назвав ее качественной. Указал на то, что возможности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Беларуси, аварийно-спасательной техники и оборудования также постоянно расширяются.
Еще глава республики обратил внимание на высокий профессионализм белорусских спасателей. Заметил, что о нем свидетельствует оказываемая ими эффективная помощь зарубежным коллегам. Когда белорусских спасателей задействуют, в том числе, при ликвидациях масштабных лесных пожаров, иных стихийных бедствий. Лукашенко добавил, что спасатели Беларуси ежегодно оказывают помощь за рубежом и тем самым укрепляют международный престиж и авторитет страны.
— Убежден, что белорусские спасатели и впредь будут с честью служить Отечеству, оберегая мир и покой наших граждан, — резюмировал президент и поблагодарил белорусских спасателей за службу.
Тем временем Госкомвоенпром Беларуси показал, как выглядит новый спасательный грузовик.