В Кызылординской области построят новое водохранилище

«В результате двусторонних и трехсторонних переговоров с соседними странами и принятых решений в 2024 году в Шардаринское водохранилище поступило более 15 млрд кубометров воды. Из них 4,8 млрд кубометров собрали в поливной период, а 10,3 млрд кубометров — вне поливного периода. 2,6 млрд кубометров воды направили в Северный Арал через гидропост “Каратерен”. Для сравнения, в 2022 году в Арал было направлено всего 816 млн кубометров воды», — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.