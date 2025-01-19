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В Кызылординской области построят новое водохранилище

Министерство водных ресурсов и ирригации планирует построить в Кызылординской области новое водохранилище и каналы.

Также будет проведена реконструкция 2-х гидроузлов и 4-х гидротехнических сооружений. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с представителями водного хозяйства региона, передает DKnews.kz.

Глава ведомства доложил о проделанной министерством работе по основным направлениям. На сегодня в Кызылординской области реализуется проект по реконструкции водозаборных станций с установкой автоматизированной системы учета воды на 5 каналах общей протяженностью около 232 км. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация для автоматизации 16 магистральных и межхозяйственных каналов протяженностью более 2600 км.

Продолжается работа по внедрению водосберегающих систем. Так, в прошлом году, благодаря водосберегающим технологиям, аграрии Кызылординской области сэкономили около 200 млн кубометров воды.

«В результате двусторонних и трехсторонних переговоров с соседними странами и принятых решений в 2024 году в Шардаринское водохранилище поступило более 15 млрд кубометров воды. Из них 4,8 млрд кубометров собрали в поливной период, а 10,3 млрд кубометров — вне поливного периода. 2,6 млрд кубометров воды направили в Северный Арал через гидропост “Каратерен”. Для сравнения, в 2022 году в Арал было направлено всего 816 млн кубометров воды», — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.