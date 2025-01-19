В США черновики песни Боба Дилана продали на аукционе за $508 тыс

Ранее, 13 декабря 2024 года, сообщалось, что таунхаус Боба Дилана в Нью-Йорке, где он жил на пике своей карьеры, выставили на продажу за $7,25 млн. После того как Дилан продал недвижимость в 2005 году, дом перешел в руки девелоперов, которые сохранили его очарование, модернизировав.