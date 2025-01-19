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В США черновики песни Боба Дилана продали на аукционе за $508 тыс

В США черновики песни Mr. Tambourine Man американского певца Боба Дилана ушли с молотка за $508 тыс. Об этом сообщила британская газета The Guardian.
Источник: Известия

«Они ушли с молотка в Нашвилле, штат Теннесси, по ориентировочной цене от $400 тыс. до $600 тыс. и в итоге были проданы за $508 тыс.», — говорится в публикации от 18 января.

Проданные черновики — два пожелтивших листка, содержащие машинописный текст и аннотации, написанные вручную самим Диланом на третьем варианте песни.

Ранее, 13 декабря 2024 года, сообщалось, что таунхаус Боба Дилана в Нью-Йорке, где он жил на пике своей карьеры, выставили на продажу за $7,25 млн. После того как Дилан продал недвижимость в 2005 году, дом перешел в руки девелоперов, которые сохранили его очарование, модернизировав.