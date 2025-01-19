В Омской области вынесли решение по спору из-за морга

Напомним, конкурсная процедура, по итогам которой ставка месячной арендной платы за помещение площадью свыше 70 кв.м. на первом этаже здания медучреждения по улице Транспортной в рабочем поселке Черлак выросла с 17 625 рублей до 31 725 рублей, завершилась еще 20 декабря 2024 года. Однако договор сроком на 364 дня заключить не успели, так как на итоги конкурсной процедуры поступила жалоба. Ее автор в том числе заявил о неполной информации, размещенной в аукционной документации, включая отсутствие данных о месте и времени проведения непосредственных торгов, а также полной версии договора, якобы препятствующей принять взвешенное решение о целесообразности принятия условий.