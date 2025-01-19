В Омской области вынесли решение по спору из-за морга

Напомним, конкурсная процедура, по итогам которой ставка месячной арендной платы за помещение площадью свыше 70 кв.м. на первом этаже здания медучреждения по улице Транспортной в рабочем поселке Черлак выросла с 17 625 рублей до 31 725 рублей, завершилась еще 20 декабря 2024 года. Однако договор сроком на 364 дня заключить не успели, так как на итоги конкурсной процедуры поступила жалоба. Ее автор в том числе заявил о неполной информации, размещенной в аукционной документации, включая отсутствие данных о месте и времени проведения непосредственных торгов, а также полной версии договора, якобы препятствующей принять взвешенное решение о целесообразности принятия условий.
Комиссия регионального антимонопольного органа согласилась с позицией заявителя, признав его жалобу обоснованной.
«При этом Комиссией установлено, что утвержденная Организатором торгов документация об аукционе размещена в ГИС Торги, на электронной торговой площадке РТС-тендер не в полном объеме, а именно в размещенной документации отсутствуют страницы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Таким образом, в нарушение пункта 89, подпункта 1 пункта 98 Порядка № 147/23 проект договора и форма заявки на участие в аукционе размещены не в полном объеме, что содержит в себе признаки административного правонарушения, ответственность за совершение которого установлена статьей 7.32.4», — в том числе указано в материалах Омского УФАС, с которыми удалось ознакомиться «СуперОмску».
Таким образом, итоги аукциона за право аренды помещения морга необходимо аннулировать с проведением нового после внесения изменений, приводящих конкурсную документацию в соответствие с требованиями законодательства.