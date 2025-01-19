Крещенские купания прошли у Всехсвятского храма в Минске — видео

Крещение Господне, или Богоявление, отмечается как важный праздник в христианском календаре в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан.
Традиционно многие минчане собрались в Храме-Памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, в Крещенский сочельник, 18 января. Настоятель храма протоиерей Федор Повный отслужил водосвятный молебен — после верующие окунались в купель и набирали святую воду.
Хотя для Крещения, на которое обычно стоят сильные морозы, погода в этот раз аномально теплая, на месте дежурили медики и спасатели.