МЧС вызвали из-за рыбака, вышедшего на лед в три сантиметра в Ушачском районе

В Ушачском районе сотрудников МЧС вызвали из-за рыбака, который вышел на трехсантиметровый лед и едва не утонул, сообщили в пресс-службе МЧС.
Сотрудники МЧС спасли человека на Витебщине 18 января. Около 15.36 часов спасателям сообщили о происшествии на озере Долгом рядом с деревней Шелопечино.
Выяснилось, что мужчина 1985 года рождения приехал порыбачить и вышел на трехсантиметровый лед. Примерно в 50 метрах от берега рыбак провалился под лед. Сотрудники МЧС использовали спасательную доску и веревку, чтобы спасти мужчину.
Спасенного рыбака с предварительным диагнозом общее переохлаждение доставили в больницу.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским спасателям, сказав про готовность номер один.
Еще в Минске женщина на BMW въехала в столб, когда ее машину подбил другой водитель.