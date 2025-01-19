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МЧС вызвали из-за рыбака, вышедшего на лед в три сантиметра в Ушачском районе

Сотрудники МЧС спасли рыбака, который вышел на 3-сантиметровый лед в Ушачском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Ушачском районе сотрудников МЧС вызвали из-за рыбака, который вышел на трехсантиметровый лед и едва не утонул, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сотрудники МЧС спасли человека на Витебщине 18 января. Около 15.36 часов спасателям сообщили о происшествии на озере Долгом рядом с деревней Шелопечино.

Выяснилось, что мужчина 1985 года рождения приехал порыбачить и вышел на трехсантиметровый лед. Примерно в 50 метрах от берега рыбак провалился под лед. Сотрудники МЧС использовали спасательную доску и веревку, чтобы спасти мужчину.

Спасенного рыбака с предварительным диагнозом общее переохлаждение доставили в больницу.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским спасателям, сказав про готовность номер один.

Еще в Минске женщина на BMW въехала в столб, когда ее машину подбил другой водитель.