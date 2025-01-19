МЧС вызвали из-за рыбака, вышедшего на лед в три сантиметра в Ушачском районе

Выяснилось, что мужчина 1985 года рождения приехал порыбачить и вышел на трехсантиметровый лед. Примерно в 50 метрах от берега рыбак провалился под лед. Сотрудники МЧС использовали спасательную доску и веревку, чтобы спасти мужчину.