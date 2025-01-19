СК выявил 30 неисправных автобусов у ростовского перевозчика

— Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей», — сообщили в СК. — В рамках расследования осмотрены транспортные средства, проверено их техническое состояние. И в более чем 30 автобусах были выявлены технические неисправности. Также более десяти водителей не прошли медосвидетельствование. В связи с чем руководство компании решило не выпускать общественный транспорт на маршруты.