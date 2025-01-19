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В Башкирии строительная отрасль испытывает острый дефицит работников

Строительной отрасли в Башкирии требуется от 15 тысяч до 20 тысяч работников.

Источник: Комсомольская правда

В строительной отрасли Башкирии сложился кадровый голод. Сфера нуждается от 15 до 20 тысяч работников. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Артем Ковшов.

По его словам, республиканские власти стимулируют выпускников строительных колледжей и вузов оставаться в Башкирии. Самую сильную конкуренцию региону составляют соседние регионы и работодатели на Крайнем севере, добавил глава министерства.

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