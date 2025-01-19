В Казани на Крещение организованы четыре иордани

Тем не менее, купаться в ледяной воде может быть опасно для здоровья, предупреждают медики. МЧС напоминает, если игнорировать правила безопасности, то праздник может и вовсе обернутся трагедией. В Церкви заявляют, что никаких требований окунаться в воду не существует. Но если вы всеже решились на это, в Казани организованы четыре иордани.