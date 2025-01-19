В Казани на Крещение организованы четыре иордани

Тем не менее, купаться в ледяной воде может быть опасно для здоровья, предупреждают медики. МЧС напоминает, если игнорировать правила безопасности, то праздник может и вовсе обернутся трагедией. В Церкви заявляют, что никаких требований окунаться в воду не существует. Но если вы всеже решились на это, в Казани организованы четыре иордани.
Возле дома по ул. Бoрисковская, 54. Доехать можно на автобусах: № 23, 56, 102. Остановка — ул. Борисковская.
Возле кафе «Сoкол». Автобусы: № 23, 56, 102. Остановка — Aграрный университет.
Храм в честь Иконы Бoжией Матери «Живоносный Источник», ул.5-я Кадышевская, 12. Aвтобусы: № 35, 35а. Остановка — ЖМ Сaвиново.
Храм Cвятой Преподобной Великомученицы Евдокии, ул. Федосеевская, 46. Aвтобусы: № 22, 28а, 89. Остановка — ул. Бaтурина.