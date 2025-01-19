Найден способ увеличить эффективность лечения хронических инфекций до 70%

АСТРАХАНЬ, 19 января. /ТАСС/. Исследователи Астраханского государственного медицинского университета (ГМУ) разработали новый способ создания препаратов для борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями, в том числе золотистым стафилококком, который вызывает тяжелые хронические инфекции и сепсис. В основе метода использование антибиотиков в сочетании с вирусами — бактериофагами, сообщил ТАСС ректор вуза, доктор медицинских наук Сергей Поройский.
Золотистый стафилококк — один из самых распространенных видов бактерий. Он способен вызывать тяжелые инфекции, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. В некоторых случаях они характеризуются глубоким поражением тканей, а также развитием так называемых бактериальных биопленок, которые практически не поддаются лечению многими антибиотиками.
«Научная группа вуза разработала инновационный способ подбора бактериофагов (или фагов, то есть вирусов, поражающих бактерии — прим. ТАСС) и антибиотиков для их комбинированного применения. На основе этих данных планируется создание новых индивидуализированных противобактериальных препаратов, которые смогут увеличить излечиваемость хронических биопленочных инфекций (особенно при протезировании и трансплантации) до 70% случаев, — сказал собеседник агентства. — Для исследования использовались штаммы фагов, способные разрушать золотистые стафилококки — бактерии, часто вызывающие тяжелые инфекции и даже сепсис».
Новизна разработки заключается в открытии научной группой возможности справляться с проблемой, которая называется псевдолизогения фагов. Это ситуация, когда вирусы, которые должны уничтожать бактерии, вместо этого просто заражают их и остаются в них, в результате бактерии выживают и могут продолжать вызывать болезни. По словам ученого, эта проблема была впервые замечена у распространенных вирусов, которые атакуют стафилококковые бактерии. Астраханские исследователи придумали, как устранить это состояние и обеспечить эффективную терапию.
Ранее эксперты ВОЗ и ведущие медики мира пришли к выводу, что общее число ежегодных смертей, связанных с заражением «супербактериями», вырастет с 4,71 млн в 2022 году до 8,22 млн к середине столетия. При этом от неизлечимых инфекций за последующие 25 лет погибнет около 39 млн человек, а смерти еще 169 млн будут прямо или косвенно связаны с неуязвимыми к антибиотикам микробами. Такие выводы были опубликованы в научном журнале Lancet.
По данным Астраханского ГМУ, проект реализуется в рамках приоритетной программы прикладных исследований Министерства здравоохранения РФ. Государственная поддержка исследований позволила провести как лабораторные, так и доклинические испытания. Полученные результаты будут внедрены в медицинскую практику. Разработка может стать основой для производства новых препаратов, доступных не только в России, но и за ее пределами.