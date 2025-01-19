Найден способ увеличить эффективность лечения хронических инфекций до 70%

Ранее эксперты ВОЗ и ведущие медики мира пришли к выводу, что общее число ежегодных смертей, связанных с заражением «супербактериями», вырастет с 4,71 млн в 2022 году до 8,22 млн к середине столетия. При этом от неизлечимых инфекций за последующие 25 лет погибнет около 39 млн человек, а смерти еще 169 млн будут прямо или косвенно связаны с неуязвимыми к антибиотикам микробами. Такие выводы были опубликованы в научном журнале Lancet.