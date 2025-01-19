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ГАИ: автомобиль есть у каждого второго белоруса

ГАИ: у белорусов есть уже 4,4 миллиона машин.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в 2024 году стало автомобилей больше на 95 тысяч. Об этом начальник главного управления Госавтоинспекции МВД Беларуси Виктор Ротченков рассказал газете «На страже».

— Только в прошлом году в стране стало больше на 95 тысяч машин, — прокомментировал начальник ГАИ.

Всего же в Беларуси уже почти 4,4 миллиона автомобилей.

При этом начальник ГАИ обратил внимание на то, что сейчас уже авто есть у каждого второго белоруса.

Но еще в 2024-м водительские права впервые получили более 60 тысяч человек.