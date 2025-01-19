ГАИ: автомобиль есть у каждого второго белоруса

В Беларуси в 2024 году стало автомобилей больше на 95 тысяч. Об этом начальник главного управления Госавтоинспекции МВД Беларуси Виктор Ротченков рассказал газете «На страже».
— Только в прошлом году в стране стало больше на 95 тысяч машин, — прокомментировал начальник ГАИ.
Всего же в Беларуси уже почти 4,4 миллиона автомобилей.
При этом начальник ГАИ обратил внимание на то, что сейчас уже авто есть у каждого второго белоруса.
Но еще в 2024-м водительские права впервые получили более 60 тысяч человек.