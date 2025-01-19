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Власти Омска и Омской области поздравили омичей с Крещением

Губернатор Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест пожелали омичам мира и добра.

Источник: соцсети мэра

Губернатор Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест поздравили православных омичей с Крещением Господнем — один из главных христианских праздников отмечается сегодня, 19 января.

Первые лица области и города пожелали всем омичам мира, добра, счастья и душевного тепла. Соответствующие обращения губернатор и мэр опубликовали в своих соцсетях.

В Омской епархии торжественные богослужения начались еще вчера, в Крещенский Сочельник. Как сообщила Омская епархия, Божественную Литургию и Вечерню Крещения Господня митрополит Дионисий отслужил в Ачаирском монастыре. Чин Великого освящения воды был совершен у источника, расположенного на территории монастыря.

Напомним, на территории Омска сегодня для верующих официально открыты всего две купели. Также они действуют в 18 районах области. Полный список крещенских купелей здесь.

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