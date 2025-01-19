Власти Омска и Омской области поздравили омичей с Крещением

Губернатор Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест поздравили православных омичей с Крещением Господнем — один из главных христианских праздников отмечается сегодня, 19 января.
Первые лица области и города пожелали всем омичам мира, добра, счастья и душевного тепла. Соответствующие обращения губернатор и мэр опубликовали в своих соцсетях.
В Омской епархии торжественные богослужения начались еще вчера, в Крещенский Сочельник. Как сообщила Омская епархия, Божественную Литургию и Вечерню Крещения Господня митрополит Дионисий отслужил в Ачаирском монастыре. Чин Великого освящения воды был совершен у источника, расположенного на территории монастыря.
Напомним, на территории Омска сегодня для верующих официально открыты всего две купели. Также они действуют в 18 районах области. Полный список крещенских купелей здесь.