Власти Омска и Омской области поздравили омичей с Крещением

В Омской епархии торжественные богослужения начались еще вчера, в Крещенский Сочельник. Как сообщила Омская епархия, Божественную Литургию и Вечерню Крещения Господня митрополит Дионисий отслужил в Ачаирском монастыре. Чин Великого освящения воды был совершен у источника, расположенного на территории монастыря.