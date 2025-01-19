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Милиционер спас могилевчанку, просматривая видео с камеры наблюдения

В Могилеве милиционер следил за камерой видеонаблюдения и спас женщину.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве милиционер Департамента охраны МВД спас женщину благодаря системе видеонаблюдения, сообщил телеграм-канал ведомства «Охрана.by».

Так, просматривая камеры видеонаблюдения, охрановец приметил женщину на улице, которая сначала держалась руками за стену, а потом упала в конвульсиях.

Как выяснилось позже, у могилевчанки случился приступ эпилепсии. Старшина милиции оказал женщине первую помощь и вызвал скорую помощь.

Тем временем сказали, что тревожные кнопки и видеокамеры будут на избирательных участках.

Ранее в ГАИ сказала о важном изменении в работе камер скорости в Беларуси.

Также в ГАИ сказали, что автомобиль есть у каждого второго белоруса.