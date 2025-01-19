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17 000 человек окунулись в прорубь в Новосибирской области

В 2025 году в Новосибирской области оборудовано 29 мест для крещенских погружений, из них 5 — в Новосибирске.

Источник: Reuters

Места выбирались по строгим критериям: безопасные толщина льда и скорость течения, минимальная удаленность от берега, рассказали в МЧС по региону.

По состоянию на 14 часов 19 января в ледяную воду окунулись почти 17 тыс человек. Информация о происшествиях в экстренные службы не поступала.

Безопасность в местах крещенских купаний обеспечивают 421 человек и 142 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске выстроились очереди за святой водой. Считается, что такая вода имеет целебные свойства и долго остается свежей.

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