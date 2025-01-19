17 000 человек окунулись в прорубь в Новосибирской области

Места выбирались по строгим критериям: безопасные толщина льда и скорость течения, минимальная удаленность от берега, рассказали в МЧС по региону.
По состоянию на 14 часов 19 января в ледяную воду окунулись почти 17 тыс человек. Информация о происшествиях в экстренные службы не поступала.
Безопасность в местах крещенских купаний обеспечивают 421 человек и 142 единицы техники.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске выстроились очереди за святой водой. Считается, что такая вода имеет целебные свойства и долго остается свежей.