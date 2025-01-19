Пять самодельных купелей были выявлены на водоемах Иркутской области

Патрульные группы выявили пять несанкционированных купелей на водоемах Иркутской области. Их обнаружили в черте города Ангарска на реке Китой, а также в Усть-Куте на реках Кута и Якурим. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.