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Пять самодельных купелей были выявлены на водоемах Иркутской области

Несанкционированные купели обнаружили в черте Ангарска и в Усть-Куте.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Патрульные группы выявили пять несанкционированных купелей на водоемах Иркутской области. Их обнаружили в черте города Ангарска на реке Китой, а также в Усть-Куте на реках Кута и Якурим. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

— Реки с сильным течением. Желающих окунуться может затянуть под лед. Майны не оборудованы сходнями с ограничительными коробами. Отсутствуют спасатели и медики. Речи об обеспечении безопасности людей не идет, — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства приняли меры по ограничению доступа людей к этим прорубям. Спасатели призывают не рисковать жизнью и проводить обряд купания в иорданях, которые специально оборудованы для этого. Из-за теплой погоды структура льда на водоемах региона неоднородна и выходить на него небезопасно.