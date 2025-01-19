292 человека погибли в ДТП в Иркутской области за 2024 год

Самой частой причиной аварий остается управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Таких случаев в регионе было 360. 435 ДТП произошло из-за того, что водители управляли автомобилем без водительских прав или будучи их лишенные. Превышение скорости стало причиной аварий в 459 случаях. Выезд на встречную полосу был зафиксирован 190 раз, а нарушение правил использования ремней безопасности — 223. Кроме того, более 88% всех дорожно-транспортных происшествий произошли из-за нарушений ПДД со стороны водителей.