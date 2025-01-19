В зоне ликвидации ЧС с мазутом в Анапе прошли крещенские купания

Как рассказали в пресс-службе администрации города, купели были оборудованы в недавно построенном Крещенском парке — в часовне Святой Равноапостольной княгини Ольги и на берегу Кизилташского лимана у Свято-Никольского храма станицы Благовещенской, (здесь располагается один из волонтерских штабов).
Кроме того, все желающие могли совершить омовение на морском пляже поселка Большой Утриш. Церемонию освящения воды провел клирик храма Святого Равноапостольного князя Владимира иерей Георгий Воробей.
Здесь были установлены кабинки для переодевания, работает точка с горячим чаем и выпечкой. А из-за волнения моря в целях безопасности на всех окунающихся надевали спасательные жилеты.
«Безопасность погружений в воду обеспечивали сотрудники спасательных служб и правоохранительных органов, представители казачества и медработники. Были организованы палатки обогрева, точки с горячим чаем и выпечкой. Традиционные Крещенские купания в Анапе прошли без происшествий», — отметили в мэрии, сообщив, что церемонию омовения можно совершить сегодня с 11:30 до 19:00 в новой купели в часовне княгини Ольги.
Тем временем.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, поздравивший всех православных жителей края с Крещением Господним, сообщил, что праздничные службы состоялись в более 600 храмах региона. Крещенские купания организовали в водоемах — для этого определили порядка 70 мест, а также в более 60 купелях на территории храмов.