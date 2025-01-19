В зоне ликвидации ЧС с мазутом в Анапе прошли крещенские купания

«Безопасность погружений в воду обеспечивали сотрудники спасательных служб и правоохранительных органов, представители казачества и медработники. Были организованы палатки обогрева, точки с горячим чаем и выпечкой. Традиционные Крещенские купания в Анапе прошли без происшествий», — отметили в мэрии, сообщив, что церемонию омовения можно совершить сегодня с 11:30 до 19:00 в новой купели в часовне княгини Ольги.