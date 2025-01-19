Омская область заняла 2-е место в РФ по числу ликвидированных компаний

Аналитики сервиса Finexpertiza.ru проанализировали динамику состояния российского рынка. В частности, экспертов интересовала доля созданных и ликвидированных компаний на территории российских регионов.
В целом по стране ситуация радужная — впервые с 2015 года число новых, зарегистрированных в ЕГРЮЛ коммерческих предприятий превысило количество ликвидированных.
Однако такая статистика получилась в основном за счет Москвы. С «плюсом» год также закончили Московская и Ленинградская области, ДНР и еще несколько регионов.
В большинстве же субъектов федерации компании чаще все-таки умирали, чем рождались. Причем вторую строчку этого печального рейтинга заняла Омская область. В 2024 году коммерческих организаций в нашем регионе стало на 1,3 тысячи меньше. Чаще они ликвидировались только в соседней Новосибирской области (-1,7 тысячи) — она занимает первую строчку списка. Третье место в рейтинге заняла Бурятия (-1,2 тысячи).
В число субъектов федерации с отрицательными показателями в бизнесе также попали Челябинская область, Алтайский край, Татарстан, Ивановская, Ярославская, Свердловская и Самарская области.
Рейтинг был составлен на основе данных Федеральной налоговой службы. Решения ФНС также стали основной причиной ликвидации бизнеса.