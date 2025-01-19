Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская область заняла 2-е место в РФ по числу ликвидированных компаний

Регион вошел в число субъектов РФ, где в 2024 году коммерческие предприятия чаще закрывались, чем создавались.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики сервиса Finexpertiza.ru проанализировали динамику состояния российского рынка. В частности, экспертов интересовала доля созданных и ликвидированных компаний на территории российских регионов.

В целом по стране ситуация радужная — впервые с 2015 года число новых, зарегистрированных в ЕГРЮЛ коммерческих предприятий превысило количество ликвидированных.

Однако такая статистика получилась в основном за счет Москвы. С «плюсом» год также закончили Московская и Ленинградская области, ДНР и еще несколько регионов.

В большинстве же субъектов федерации компании чаще все-таки умирали, чем рождались. Причем вторую строчку этого печального рейтинга заняла Омская область. В 2024 году коммерческих организаций в нашем регионе стало на 1,3 тысячи меньше. Чаще они ликвидировались только в соседней Новосибирской области (-1,7 тысячи) — она занимает первую строчку списка. Третье место в рейтинге заняла Бурятия (-1,2 тысячи).

В число субъектов федерации с отрицательными показателями в бизнесе также попали Челябинская область, Алтайский край, Татарстан, Ивановская, Ярославская, Свердловская и Самарская области.

Рейтинг был составлен на основе данных Федеральной налоговой службы. Решения ФНС также стали основной причиной ликвидации бизнеса.