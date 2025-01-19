Омская область заняла 2-е место в РФ по числу ликвидированных компаний

В большинстве же субъектов федерации компании чаще все-таки умирали, чем рождались. Причем вторую строчку этого печального рейтинга заняла Омская область. В 2024 году коммерческих организаций в нашем регионе стало на 1,3 тысячи меньше. Чаще они ликвидировались только в соседней Новосибирской области (-1,7 тысячи) — она занимает первую строчку списка. Третье место в рейтинге заняла Бурятия (-1,2 тысячи).