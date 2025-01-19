Ростовского врача уволили после комментария в блоге про ВИЧ

В Ростове-на-Дону разгорелся скандал после комментария одного из врачей в блоге про ВИЧ. Мужчина поинтересовался о том, как заразилась девушка-блогер, и попал под шквал критики в соцсетях. Более того, остался без работы. Ситуацию прокомментировали в администрации городской больницы № 20 Ростова-на-Дону, где ранее работал доктор.
— На данный момент врач не является сотрудником нашего медицинского учреждения, — указано в сообщении «по ситуации в связи с комментарием», оно было опубликовано вечером 18 января. — Искренне уверены, что этика врача наравне с высоким профессионализмом является неотъемлемым качеством сотрудника любого учреждения здравоохранения.
Напомним, ситуацию активно обсуждают далеко за пределами донского региона. Конфликт начался с сообщения в блоге жительницы Санкт-Петербурга, которая живет с ВИЧ и откровенно рассказывает о том, как принять свой диагноз и преодолеть психологические трудности с ним связанные. Врач спросил у блогера, заразилась ли она будучи в браке. Возможно, кому-то не понравился тон, в котором ростовчанин задал вопрос, и кто-то из пользователей посчитал его оскорбительным, и, узнав, что он врач, пользователи подняли волну критики.