Ростовского врача уволили после комментария в блоге про ВИЧ

Напомним, ситуацию активно обсуждают далеко за пределами донского региона. Конфликт начался с сообщения в блоге жительницы Санкт-Петербурга, которая живет с ВИЧ и откровенно рассказывает о том, как принять свой диагноз и преодолеть психологические трудности с ним связанные. Врач спросил у блогера, заразилась ли она будучи в браке. Возможно, кому-то не понравился тон, в котором ростовчанин задал вопрос, и кто-то из пользователей посчитал его оскорбительным, и, узнав, что он врач, пользователи подняли волну критики.