В Башкирию придет оттепель.

По данным Башгидромета, 20 января на территории республики ожидается облачная погода.
Как сообщили в госкомитете по ЧС, будут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами до умеренных, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.
Ветер юго-западный, западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −4, −9°, днем 0, −5°.
На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в снеге 1−2 км; ночью и утром туман, видимость 500−1000 м.
В Уфе ожидается облачная погода. Ночью снег, днем небольшой мокрый снег, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −4, −6°, днем 0, −2°.