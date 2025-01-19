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В Башкирию придет оттепель

В Башкирию придет оттепель.

Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 93% 752 мм рт. ст. +4°
Источник: Башинформ

По данным Башгидромета, 20 января на территории республики ожидается облачная погода.

Как сообщили в госкомитете по ЧС, будут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами до умеренных, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.

Ветер юго-западный, западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −4, −9°, днем 0, −5°.

На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в снеге 1−2 км; ночью и утром туман, видимость 500−1000 м.

В Уфе ожидается облачная погода. Ночью снег, днем небольшой мокрый снег, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −4, −6°, днем 0, −2°.